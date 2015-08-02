Срочно нужна схема лечения панлейкопении

Isabella Posted August 2, 2015 Share Posted August 2, 2015 Вопрос срочный! Позвонила соседка опекунша кошек - похоже у кошек панлейкопения, все признаки - отказ от еды, у одного рвота, высокая температура. Она носила к врачу одного из котов - врач сказал скорее всего панлейко-ия. Взял анализ, но он будет через несколько дней. А время-то терять нельзя! У нее много кошек, сперва одному стало плохо, затем котенку, потом еще нескольким. Женщина ограничена в средства - нет возможности ходить по клиникам и класть в стационар( Она дала всем Суммамед. Взролым по 1/4 таблетки, котятам по 1/8. Очень нужен совет бывалых, но действительно ПРОВЕРЕННАЯ схема лечения панлейкопении! Чтобы она быстрее смогла купить лекарства и начать лечение. Link to post Share on other sites
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