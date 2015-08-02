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Доска объявлений по пристройству животных

Срочно нужна схема лечения панлейкопении

Isabella

By Isabella,
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Isabella

Isabella

Posted
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Вопрос срочный! Позвонила соседка опекунша кошек - похоже у кошек панлейкопения, все признаки - отказ от еды, у одного рвота, высокая температура. Она носила к врачу одного из котов - врач сказал скорее всего панлейко-ия. Взял анализ, но он будет через несколько дней. А время-то терять нельзя! У нее много кошек, сперва одному стало плохо, затем котенку, потом еще нескольким.

Женщина ограничена в средства - нет возможности ходить по клиникам и класть в стационар(

 

Она дала всем Суммамед. Взролым по 1/4 таблетки, котятам по 1/8.

 

Очень нужен совет бывалых, но действительно ПРОВЕРЕННАЯ схема лечения панлейкопении! Чтобы она быстрее смогла купить лекарства и начать лечение.

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Анжела_2013

Анжела_2013

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Проверенный препарат против панлейкопении кошек имуновет ин.Очень хороший препарат,нам очень помог.Стоит около 100 рублей доза.

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Isabella

Isabella

Posted
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Проверенный препарат против панлейкопении кошек имуновет ин.Очень хороший препарат,нам очень помог.Стоит около 100 рублей доза.

Если можно подробнее - сколько и как давать? Что еще к нему?

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Isabella

Isabella

Posted
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Такая схема подойдет?

1. Витафел-глобулин 4 дня по дозе

2. Циклоферон по 0.5 по схеме - 1.2.4.7.10.14 день

3. Иммунофан 4 дня по дозе

4. Гамавит (аминовит, витам и пр) - 2 недели по 1 мл

5. Фоспренил 5 дней по схеме

6. Сумамед 6 дней по 0.5 детской таблетки(1/4 от 125 мг) на взрослую кошку и по четвертинке на котенка

7. Нос промывать диоксидином и закарывать мастиет-форте.

8. На первой стадии мастиет-форте в глаза. На окончательной - активегин-желе и дексаметазон чередовать по 2 раза в день.

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Marlin29

Marlin29

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Киса, 6 месяцев, по ПЦР панлейкопения в конце мая положительно

нас лечили по такой схеме (лечились 5 или 7 дней, кололи лекарства по 1 раз в день):

 

форвет 0,5 мл подкожно

пиридоксин 0,5 мл внутривенно

цианкобеламин 0,5 мл внутривенно

рибоксин 0,5 мл внутривенно

аскорбиновая кислота 1 мл внутривенно

синулокс 0,2 мл подкожно

метрогил 2 мл внутривенно

натрия хлорид 80 мл внутривенно (капельница)

глюкоза 5% 20 мл подкожно

 

дозы указаны для одного раза

капались натрий хлоридом мы 3 дня, пока не сняли обезвоживание,

все, что внутривенно кололи 5 дней

все, что подкожно кололи 7 дней, кроме глюкозы, ее 3 дня, потом уже киса начала есть и колоть глюкозу перестали

потом я еще 5 дней давала кисе по четвертинке таблетки трихопола (250 мг) раз в день, чтобы стул окончательно сформировался.

 

но лечили нас в ветклинике, ставили катетер и мы ездили каждый день на капельницы

сразу после лечения анализы отрицательные и потом пересдавали 2 раза тоже отрицательно

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Isabella

Isabella

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ей надо чтобы дома было возможно лечить

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ELENA R.

ELENA R.

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У нас лечение проходило в гаражных условиях... (пан,рино,мико)

 

1) цефотаксим 1грам развести 5 мл новокаина , в/м , 0,1 на 1 кг веса

2) циклоферон 0,1-0,2 на 1 кг веса в/м день через день 10 дней

3) катозал 1-2 мл на всего кота п/к 7 дней

4) актовегин в/м 0,1 мл на 1 кг веса 5-7 дн

5) рингер п/к шприц 10-20 5 дн.

 

 

от ПАН тут 1,2,5 использовалось.

Edited by ELENA R.
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честер и я

честер и я

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А она дома сможет капать? Надо капать, иначе почти нет шансов. Я капала дважды в день, дома.

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Isabella

Isabella

Posted
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У нас лечение проходило в гаражных условиях... (пан,рино,мико)

 

1) цефотаксим 1грам развести 5 мл новокаина , в/м , 0,1 на 1 кг веса

2) циклоферон 0,1-0,2 на 1 кг веса в/м день через день 10 дней

3) катозал 1-2 мл на всего кота п/к 7 дней

4) актовегин в/м 0,1 мл на 1 кг веса 5-7 дн

5) рингер п/к шприц 10-20 5 дн.

 

 

от ПАН тут 1,2,5 использовалось.

 

Это получается только один антибиотик? Говорят надо два - в комбинации

Удалось вылечить по этой схеме? Или вы в процессе лечения?

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ELENA R.

ELENA R.

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Posted (edited)
Это получается только один антибиотик? Говорят надо два - в комбинации

Удалось вылечить по этой схеме? Или вы в процессе лечения?

 

да.

анализ пересдан. отрицателен.

 

кот, подобранный мной на дороге, сидевший горбиком, сейчас полон сил.

 

мне тогда дали схему Kisskina, она очень разбирается и испробовала, то , что работает.

Edited by ELENA R.
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Isabella

Isabella

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у меня вопрос по такой схеме?

 

Амоксицилин ( 0,1 - 0,2 мл на кг) - 1 раз в два дня укол в мышцу

Фоспренил - 0,5 мл – 3-4 р/д в рот

Гамавит - 2 мл - 1 раз день укол под холку

Циклоферон (человеческий препарат) - 0,3 мл - 1 раз в день укол в мышцу

 

Как считаете эффективная?

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Zhivopisnaja

Zhivopisnaja

Posted
Posted (edited)
у меня вопрос по такой схеме?

 

Амоксицилин ( 0,1 - 0,2 мл на кг) - 1 раз в два дня укол в мышцу

Фоспренил - 0,5 мл – 3-4 р/д в рот

Гамавит - 2 мл - 1 раз день укол под холку

Циклоферон (человеческий препарат) - 0,3 мл - 1 раз в день укол в мышцу

 

Как считаете эффективная?

Все индивидуально. Некоторые, с сильным иммунитетом перебаливают легко. Надо смотрить есть ли отклик у организма на лечение.

У котят несформировавшийся иммунитет, до года.

И особенно смертность высокая. Ведь вирус разную силу имеет. Некоторые за день уходят.

Но если котенок жив, надо бороться. Лечить лучше вирусы через нутривенные вливания. Но если нет возможности,

 

я бы порекомендовала схему, написанную выше:

1) цефотаксим 1грам развести 5 мл новокаина , в/м , 0,1 на 1 кг веса

2) циклоферон 0,1-0,2 на 1 кг веса в/м день через день 10 дней

3) катозал 1-2 мл на всего кота п/к 7 дней

5) рингер п/к шприц 10-20 5 дн. (сюда можно по 1 мл. гамавита добавлять)

 

Амоксицилин из моего опыта теперь очень плохо работает.

Edited by Zhivopisnaja
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Isabella

Isabella

Posted
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Все индивидуально. Некоторые, с сильным иммунитетом перебаливают легко. Надо смотрить есть ли отклик у организма на лечение.

У котят несформировавшийся иммунитет, до года.

И особенно смертность высокая. Ведь вирус разную силу имеет. Некоторые за день уходят.

Но если котенок жив, надо бороться. Лечить лучше вирусы через нутривенные вливания. Но если нет возможности,

 

я бы порекомендовала схему, написанную выше:

1) цефотаксим 1грам развести 5 мл новокаина , в/м , 0,1 на 1 кг веса

2) циклоферон 0,1-0,2 на 1 кг веса в/м день через день 10 дней

3) катозал 1-2 мл на всего кота п/к 7 дней

5) рингер п/к шприц 10-20 5 дн. (сюда можно по 1 мл. гамавита добавлять)

 

Амоксицилин из моего опыта теперь очень плохо работает.

Спасибо!

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честер и я

честер и я

Posted
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Напишу схему, по которой моя ветврач вытащила немало котят с П, я этой схемой своего котенка Муську фактически с того света вернула. Ей было полтора месяца, была просто уже почти мертвая.Сейчас-взрослая лошадка.

 

Самое первое-Витафел глобулин 3 дозы с интервалом 12 часов.

Р-р Рингера-Локка 20,0 2 р/день -пока не ест, у нас где-то неделю

В/в Гамавит- 1,0 до 10 дней

В/в Аскорбиновая к-та 0,5- добрать в шприц NaCl 0,9% до 1,0 мл 5 дней

В/в Полиоксидоний 0,5 мл, разбавить физраствором до 1,0 мл 5 раз: 1,2,3,6,9 день

В/в Цефтриаксон (1г+10мл NaCl-, взять отсюда 0,5 мл)-1 р/день 5 дней

В/в Ронколейкин 0,2 + NaCl до 1мл - 1р/день 5 дней

П/к Тилозин -0,2 мл 1 р/день 10 дней

П/к Неопен- 0,1 мл 1 р/день 5 дней

 

Когда начала есть-подключаем Про Колин( нам по0,5 мл 4 р/день)-до конца приема антибиотиков

Ликопид 1/4 т 3 р/ день за 15 минут до еды( тоже когда уже ест)- 10 дней

Ветом на кончике ножа ПОСЛЕ Про Колина 4 раза в день.

 

 

 

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ficus

ficus

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Не надо так много разных и к тому же бесполезных перепартов и препаратов с недоказанной эффективностью.

 

См. подробно рекомендации, составленные Коняевым С.В. по материалам WSAVA, Европейского совета по болезням кошек (ABCD) и статистике лечения в клиниках

 

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=45843

 

КЛАССИКА:

Как правило сочетаются все эти признаки:

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272742

 

 

Мой котёнок болен панлейкопенией. Каковы шансы выжить? Надо его лечить или стоит усыпить?

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272743

 

Можно ли вылечить панлейкопению в домашних условиях?

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272758

 

У нас нет клиники (не можем оплатить лечение, врачи от нас отказались, нет стационара - отправили лечиться дома). Что делать дома?

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272760

Шанс есть всегда. Шансов действительно очень мало и если Вы не обратились к врачам просто потому что не верите им, думаете что лучше справитесь с ситуацией - скорее всего Вы уменьшили эти шансы довольно серьёзно. Тем не менее, на нашем форуме достаточное количество тем в которых котята и их хозяева справлялись с ситуацией, причём даже когда панлейкопения была классической с тяжёлым течением. Важно: а - бороться до конца, б - иметь возможность консультироваться с врачом, в - хотя бы раз в день приносить котёнка в клинику.

 

 

1. Регидрационная терапия

Понос и рвота приводят к тому, что жидкость и электролиты (натрий, калий, хлор) покидают организм очень быстро, т.к. котёнок не пьёт и не ест, а если и пьёт и ест, то это всё пулей выходит из организма не успев всосавшись. Поэтому важно введение этого всё минуя рот. Именно так. В данном случае каждый миллилитр жидкости попавший через вену, лучше 10 мл попавших в рот. Как поставить капельницу читаем тут.

 

2. Антибиотики

При панлейкопении иммунная система практически перестаёт работать. Клетки слизистой кишечника массово гибнут, и перестают выполнять свою защитную функцию. Всё что есть в кишечнике, все бактерии и вирусы радостно устремляются в организм. Поэтому необходимо всегда (!) во всех случаях применять антибиотики. Причём курс должен длится не 5-7 дней как часто назначают некоторые врачи перечитав отечественные допотопные учебники, а всё время пока животное болеет. Антибиотика чаще всего необходимо два. Один убивает грамм положительные бактерии, другой отрицательные. Большинство антибиотиков неуниверсальны и поэтому два антибиотика подбирают так, чтобы они дополняли друг друга. Лучше, если антибиотики и их дозу подберёт врач. Ставить антибиотики лучше всего инъекционно и лучше всего ВНУТРИВЕННО (см. инструкцию к антибиотику). Примером комбинации является: метронидазол+синулокс, метронидазол+цефалоспорины, метронидазол+сумамед и т.д.

 

3. Сыворотки и глобулины

Сыворотки и глобулины - это готовые антитела против вируса панлейкопении. Их вводят животному, чтобы они нейтрализовали вирусы. К сожалению, эти препараты активны только против вирусов в крови и межклеточном пространстве, когда вирус размножился в огромном количестве, проник во все возможные клетки - эти препараты практически бесполезны. Поэтому сыворотки и глобулины чаще применяют при профилактике и в первые дни болезни. Оценить их пользу и эффект очень сложно, качество имеющихся в продаже препаратов вызывает серьёзные вопросы. Многие известные в России врачи не используют их вовсе и не считают их сколько-нибудь эффективными. Вероятнее всего все продаваемые в РФ сыворотки неэффективны, либо контроль качества таков, что они не содержат того, что заявлено в составе. Однако если Вы лечите животное на дому, это даёт определённые шансы. Во всяком случае, эти препараты признаны в мире. Однако относятся к 4-му классу доказательности, т.е. эффективность только предположительная. Во всём мире сыворотки стоят ОЧЕНЬ дорого, у нас - в 10-20 раз дешевле, что вызывает серьёзные сомнения, относительно качества этих препаратов. В странах ЕС дешевле и проще делать сыворотки самостоятельно в клинике, чем их приобретать. Тоже самое рекомендовано было ещё в СССР для лечения животных. Настоятельно рекомендую всем приютам, клиникам специализирующихся на инфекционных больных осваивать технологию получения сыворотки от гипериммунизированных и переболевших животных - это может спасти жизнь многим, готовые и продаваемые сыворотки и глобулины - вряд ли.

 

4. "Стимуляторы" иммунитета

Практически все эти препараты бесполезны при панлейкопении. Обратите внимание на то, что все эти препараты чаще всего отечественные. За рубежом эти препараты не применяются, и чаще всего нет даже аналогов. Вы можете применять эти препараты, но отдавайте себе отчёт, что консультироваться по частоте введения фигнила, хренила, офиненола и прочих бессмысленно - в литературе нет убедительных доказательств их клинической эффективности, а те которые выложены в Интернете - рекламная фикция. Во всём мире около 90% кошек юных возрастов умирают от панлейкопении, и только в статьях наших ветеринарных "учёных" они выздоравливают в 99,9%. Причём когда их начинают использовать в клинике или владельцы - чудесный эффект исчезает. Поэтому не важно что за стимулятор Вы колите и не принципиально каким курсом. Помните, что возможно (но не точно) Вы даёте животному ещё один шанс, но это не главное в лечении. Главное пункт 1, 2, 5. Стимуляторы интерферона и интерферон - возможно эффективны у человека, но это не значит, что они будут эффективны для кошек. В настоящий момент нет доказательств эффективности собственно кошачьего интерферона (интерферон Омега - очень дорогой зарубежный препарат настоящего кошачьего интерферона) при панлейкопении кошек (есть данные об эффективности в культуре клеток), а значит надеяться на циклоферон, человеческий интерферон (с низким содержанием ЕД) и прочие не надо.

 

Возможно Вам назначат что-нибудь из этого: ронколейкин, имунофан, интерферон, деринат, циклоферон, риботан

 

5. Подавление рвоты

Рвоту необходимо подавлять. Даже если это просто пена или прозрачная жидкость (желудочный сок) - вместе с ней организм теряет соли (прежде всего хлориды). Обычно используют препарат серения, он не указан для кошек по инструкции, но может быть успешно использован. Его доза 1 мг на кг, но если Вы вынуждены экономить - 0,25-0,5 тоже эффективны. Лучше всего использовать средства подавляющие выделение соляной кислоты в желудок (блокаторов H2-гистаминовых рецепторов) - ранитидин и его аналоги, например "Зантак" в дозе 0,1 мл на кг. Также можно вводить в рот суспензию сделанную из капсулы препарата вентер - это обволакивающий препарат надёжно защищающий желудок от кислоты, но применять его нужно только подавив рвоту.

 

6. Обезболивающее, спазмолитики, жаропонижающие

У котёнка болит живот. Это действительно серьёзная проблема, т.к. эта боль вызывает страдания, а также не даёт котёнку нормально двигаться. Также как и Ваши манипуляции вызывают у него серьёзный дискомфорт. Его поза вынужденная - так ему не так сильно больно. К сожалению, арсенал средств вне клиники ничтожен. Применение анальгина самого по себе может приводить к лейкопении, и требует контроля общего анализа крови. Таким образом, это не самый подходящий препарат для котёнка с панлейкопенией, и некоторые врачи не используют его при панлейкопении совсем. Температура у животных как правило низкая и в понижении не нуждается. У взрослых животных повышенная температура снимается обычными средствами. Серения (см. выше) также обезболивает внутренние органы. Для снижения температуры и болезненности кошкам лучше применять толфедин или мелоксидил, применение кетопрофена лучше избегать.

 

7. Кормление и поение

Кормить и поить животное не нужно! Особенно если оно само отказывается есть и пить. Вода должна стоять на месте, чтобы Вы могли узнать что животное готово пить самостоятельно. Так надо предлагать корм и наблюдать будет ли есть. Чаще всего животное отказывается от корма и воды на весь период болезни. Иногда животное вдруг встаёт и идёт есть и пить, потом опять впадает в тоже тяжёлое состояние. К сожалению, такая картина "проблеска" часто бывает у больных котят незадолго до смерти. Тем не менее, чем раньше животное начнёт есть самостоятельно - тем больше шансов на выживание. После подавления рвоты необходимо пробовать напоить и накормить животное полужидкой лакомой пищей. Кормление следует возобновить как только животное проявит интерес к пище, это способствует выздоровлению. Корм должен быть легкопереваримый, лакомый, необходимо добавление витаминов группы В, но основной принцип - лишь бы начало есть.

 

На время отказа от пищи врач должен наладить парентеральное питание (через вену). Подробнее см. тут.. Только если ничего этого у Вас нет и нет возможности это достать и применить, то как минимум должны быть глюкоза и к примеру "Аминостерил", которые можно достать в любой клинике.

 

Чума в нашем доме. Что делать с другими животными?

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272763

 

 

 

 

 

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ficus

ficus

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Обратите внимание на пункты, касающиеся витафела и иммуномодуляторов!

 

Для сверки на русском языке - что применяют в Европе - эти назначения имеют доказанный эффект ( во отличии от циклоферона, витафела, гамавита).

http://www.abcd-vets.org/fact_sheets/%D0%A...niya_koshek.pdf

 

 

Гамавит заслуживает отдельного упоминания

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=502...st&p=301615

 

Parasitology

Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 04:40

Дело в том, что в России всё не куплено, а гораздо проще... Препараты не проходят двойное слепое контролируемое исследование, тем более мультицентровое. Кроме того, Вы конечно мы можем обсуждать сколько угодно качество медицинских исследований, но не здесь, не в этой ветке и даже не на этом форуме. Вы ветеринарный фармацевт? У Вы знакомы с процедурой регистрации именно ветеринарного средства? У Вас есть данные о том, что средства деринат, циклоферон зарегистрированы как ветеринарные? Есть публикации о их эффективности у животных при тех патологиях при которых они применяются? Как Вы, как человек с образованием оцениваете уровень этих публикаций? Вечно 1,5 кошки в опытной, 0,5 кошки в контрольной... Процедура признания препарата годным для использования у животных требует определения его безопасности (точнее класса опасности) и демонстрации любой по сути его эффективности. Никаких двойных слепых, тем более мультицентровых - просто что типа эффективен. Уже много лет я наблюдаю как на кафедре фармакологии моей альма-матер лепиться великий Ветом. Поэтому я знаю, что откуда берётся. Не перестаю рассказывать как послушал о новом средстве отечественного производства для защиты от клещей. Эффективность средства определялась не на собаках, а на дощечках!!! И это нормальная опубликованная методика в РФ!!! Гамавит необходимо применять при дегельминтизации т.к. он эффективен от токсического гепатита у крыс при даче им четырёххлористого углерода! ЧХУ давно не используется в ветеринарии МДЖ и тем более данный опыт никак не свидетельствует о том, что гамавит будет эффективен при отравлении празиквантелом или любым другим средством. Тем не менее - реклама во всю идёт!

 

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=502...st&p=301554

Parasitology

Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 19:22

Цитаты из Greene Четвёртое издание.

 

Про сыворотки:

Antiserum or high-titer parvoviral antiserum from vaccinated or recovered cats is benefi cial if given aft er exposure and before clinical signs are noted. Aft er signs are observed, it is too late.

 

Обратите внимание, что речь идёт о сыворотках полученных от кошек - вацинированных и переболевших. Не от коз, овец и пр., а от кошек. Коммерческие глобулины и сыворотки на основе кошачьей крови стоят баснословных денег, а не копеек, как известные марки аналогичных препаратов нашего биопрома. Поэтому сыворотка может быть и работает, но надо учитывать, что за рубежом если и идёт о них речь, то иного способа производства.

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ficus

ficus

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Важно:

http://zooforum.ru/index.php?showtopic=458...st&p=272758

Если шансов разместить котёнка в стационар нет, то можно попробовать всё же лечить дома. Главное что необходимо - чтобы котёнку был установлен катетер. Это половина успеха. А значит в любом случае с котёнком необходимо побывать в клинике и проконсультироваться заодно с врачом, даже если Вы знаете, что это панлейкопения, знаете как лечить и что в Вашем городе нет стационара для котят. Если нет такой возможности, то вводить нужно жидкость "за шкирку" и делать это регулярно, как бы не было страшно, что котёнок маленький, а жидкости много. Это главное во всём лечении. От прочих лекарств проще отказаться, чем от этого важнейшего мероприятия.
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ficus

ficus

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Также полезная информация - современные знания о панлейкопении, с сайта Европейского совета по болезням кошек, в переводе на русский язык

 

Памятки и руководства с сайта Европейского консультационного совета по болезням кошек

the Advisory Board on Cat Diseases (ABCD)

Guidelines

на английском языке:

http://www.abcd-vets.org/Guidelines/Pages/...leukopenia.aspx

На русском языке, перевод доктора Васильева А.В.

Панлейкопения кошек. 2012 г Этиология и патогенез. Рекомендации Европейского консультационного совета по заболеваниям кошек.

http://veter96.ru/htmlpages/Show/zabolevan...ya-koshek-2012-

Панлейкопения кошек. 2012г. Диагноз и лечение. Рекомендации Европейского консультационного совета по болезням кошек.

http://veter96.ru/htmlpages/Show/zabolevan...a-koshek-2012g-

Панлейкопения кошек. 2012г. Вакцинация. Рекомендации Европейского консультационного совета по болезням кошек.

http://veter96.ru/htmlpages/Show/zabolevan...-koshek-2012g-2

 

Обратите внимание на часть 2 переведенных материалов, все, что используется в лечении, указано в таблице (с указанием эффективности и доказанности)

http://veter96.ru/htmlpages/Show/zabolevan...a-koshek-2012g-

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  • 1 year later...
alena33p@mail.ru

alena33p@mail.ru

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Здравствуйте! Выкладываю проверенную схему лечения панлейкопении, которая спасла 2 наши кошечки. У нас 2 кошки, мама Ксюша 2 года и ее дочь Мася 1 годик. Началось все с того,что Ксюша перестала есть, начала прятаться в темном месте, но нас это не особо встревожило, думали, приболела, простудилась, но вот когда у нее слюни начали течь и рвать стала, тогда мы вызвали ветеринара и испугались. Сделали 3 анализа и подтвердилась панлейкопения. Описать этот ужас, который я испытала, почитав на форуме,что болезнь не излечима, вряд ли получится, но мы решили бороться. Очень важно,если кошка не пьет, делать ей капельницы. Теперь схема подробно.
1. Катозал по 1 мл 1 раз в день внутримышечно (в/м) 5 дней
2. Дюфалайт (капельница от обезвоживания) мы делали 7 , пока кошка не начала пить и кушать сама
3. Байтрил по 0,5 1раз в день 3 дня в/м
4. Имунофан по 1 мл уколов через день 5 уколов
5. ВИТАФЕЛ С 2 укола через 24 часа ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!
6. Циклоферон по 0.5 в/м по схеме день 1,2,4,6,8
7. Гамавит 2 мл 1 раз/день 5 дней
При рвоте колоть папаверин 0,4мл+церукал 0,4 мл в/м 2 раза в день. Если рвота прекратилась, то колоть не нужно. Мы ездили на уколы и капельницы каждый день,Ксюше стало легче на 6-ой день, она чуть чуть покушала,это и был переломный момент в лечении. До этого она лежала как труп, ни на что не реагировала, глаза были стеклянные, истащена без еды и воды, одна кожа да кости, постоянно пряталась от нас, но мы ее не трогали и не тревожили. В первый же день лечения ее дочь Масю поместили в кошачью гостиницу,чтоб изолировать ее, но это не помогло, сдали анализ и у нее тоже подтвердили панлейкопению. Они долго находились вместе, ели и пили с одной тарелки и спали вместе, но у Маси не было пока никаких признаков болезни. В гостинице Мася перестала пить и есть, видимо, смена обстановки для нее был большой стресс и через 2 дня мы забрали ее домой, решили,раз она тоже больна, то изолировать ее уже поздно, только дополнительный стресс для кошки. Для нее схема лечения была проще, так как Мася являлась носителем болезни , но чумка еще не успела развиться в ее организме,в общем вовремя кинулись. Ей кололи 2 укола Витафел С и Имунофан 5 уколов через день. Вот такая вот реальная схема, в итоге обе кошечки живы и здоровы, и привиты теперь уже!!! Еще очень важно!!! Если вашему любимцу на какой то день становится лучше, он начинает есть и пить, это еще не означает,что болезнь прошла, ни в коем случае нельзя прерывать лечение,ОБЯЗАТЕЛЬНО довести лечение до конца по схеме, так как болезнь очень коварна и может вернуться сразу же и тогда уже никто не сможет вам помочь, поэтому долечиваемся до конца!!!

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ficus

ficus

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Цитата(alena33p@mail.ru @ 8.4.2017, 1:41) <{POST_SNAPBACK}>
5. ВИТАФЕЛ С 2 укола через 24 часа ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!


http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/far...rmnews_007.html
Цитата
Об обращение препаратов несуществующего производителя
01 декабря 2016 г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до сведения всех субъектов обращения лекарственных средств, что территориальными управлениями Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий неоднократно выявляется реализация препаратов производства ООО НПБЦ «Линия Альба» (г. Москва) (сыворотка «Витакан-С», сыворотка «Витафел-С», глобулин «Витакан», глобулин «Витафел» - далее – препараты).

Препараты являются контрафактными, так как ООО НПБЦ «Линия Альба» не имеет лицензию на производство лекарственных средств для ветеринарного применения. Реализация препаратов влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Обращаем внимание всех участников фармацевтического рынка, что препараты производятся не в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики – их качество, эффективность и безопасность не могут быть гарантированы.

Дополнительно информируем, что реализацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут осуществлять только производители, имеющие лицензию на производство лекарственных средств для ветеринарного применения (в части реализации произведенных ими лекарственных средств) и организации оптовой и розничной торговли (включая индивидуальных предпринимателей), имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

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Пегаша

Пегаша

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Оо, класс, такого еще не слышала, то есть использование упомянутых сывороток теперь нелегально? ну наконец то. Теперь гаммавит надёжа наша. На него только и уповаем.
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ficus

ficus

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другие-то сыворотки отечественного производства не запрещены... основных производителей вроде бы было 2 и наименований 2?
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